GALERII | Noored kogunesid Toompeale kliimastreigile

Ürituste korraldaja Fridays For Future on ülemaailmne noorte protestiliikumine, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakatastroofi vältimise nimel. Meeleavalduste ja koolistreikidega jätkatakse seni, kuni valitsus on võtnud vastu konkreetse kava ning asunud seda täitma. Eestis on proteste korraldatud alates märtsist.