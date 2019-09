Värske uurimus: teekott eritab miljardeid mikroplastiosakesi! 

Kanadas asuva McGilli Ülikooli teadlased leidsid, et kui plastist teekott peaaegu keeva veega (95 kraadi) kruusi pista, vallandub sellest umbes 11,6 miljardit mikro- ja 3, 1 miljardit väiksemat nanoplastiosakest. See on märksa rohkem mikroplastiosakesi, kui inimest arvati terve aasta jooksul tarbivat. Tänavu ilmunud varasemas uurimuses väideti, et keskmine inimene sööb aastas ära vähemalt 50 000 osakest ning hingab teist sama palju sisse.

Foto: Pexels.com

The Guardian nendib, et enamik teekotte on siiski looduslikest kiududest, kuid paljud teefirmad, mis kasutavad looduskiude, pitseerivad teekotte siiski plastiga. Mõned kaubamärgid on paberkotid sootuks plastkottidega asendanud ning neidsamu kotte teadlased uurisidki.