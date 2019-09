ILMAPROGNOOS | OH ÕUDUST! Tuleval nädalal on oodata lörtsi 

Laupäeval taandub kõrgrõhkkond Venemaa poole, aga selle lääneserv hoiab öö ja ennelõuna veel sajuta. Samal ajal läheneb merelt madalrõhulohk ja sellega seotud vihm jõuab pärastlõunaks Edela-Eestisse. Kagutuul tugevneb ja pärastlõunal ulatuvad tuuleiilid rannikul 15 m/s, õhtul pöördub tuul saartel edelasse. Õhutemperatuur on öösel 2..7, Kagu-Eestis pole välistatud 0 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi, päeval 12..15 kraadi.



Pühapäeval ulatub Põhjamerelt madalrõhuvöönd ka Baltimaadeni. Ajuti sajab vihma, öösel on sajuhooge hõredamalt, päeval tihedamini. Mõõduka tugevusega tuul pöördub päevaks kõikjal kagust edelasse, rannikul ulatuvad puhangud 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kuni 13, päeval 12..14 kraadi.



Esmaspäeval koondub madalrõhuala kese Läänemeremaade kohale. Meil sajab aeg-ajalt vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..12, päeval 12..15 kraadi.



Teisipäeval on Eestis ilm sajune ning lisaks vihamale võib paiguti sekka tulla ka lörtsi. Edela- ja läänetuul tugevneb päevaks mandril puhanguti 15, merel 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 11, päeval 6..11 kraadi.



Kolmapäevaks ja neljapäevaks jääme madalrõhkkonda. Vihmahood jätkuvad. Edela ja läänetuul järk-järgult nõrgeneb ning pöördub kolmapäeva õhtul saartelt alates loodesse saartel ja rannikul ulatuvad tuuleiilid 15 m/s. Õhutemperatuur on öösiti 3..8, rannikul kuni 11, päevasel ajal 8..12 kraadi.