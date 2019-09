Idufirmad ei mõista minister Kingo plaane: piinlik ja kummaline! 

„Kindlasti on tegemist väga toreda inimesega, kuid intervjuu põhjal võib julgelt väita, et Kingol jääb vajaka teadmistest nii tehnoloogia kui ka ettevõtluse valdkonnas. Absurdne oleks eeldada, et IT-minister peaks oskama programmeerida, kuid üleüldised baasteadmised infotehnoloogiast võiksid olemas olla küll,“ leiab Kristjan Ulst.

Kristjan Ulst on idufirma Fanvestory üks eestvedajaid. Foto: Fanvestory koduleht

„Firmasid ostetakse ja müüakse kogu aeg, mitte ainult idufirmasid,“ ei jaga Joonas Sernjuk firmast Costpocket ministri arvamust, justkui kiputaks Eesti idufirmasid kalli raha eest välismaalastele maha müüma. „Suuremad firmad ostavad ära väiksemaid, näiteks tehnoloogia omandamise pärast. Nii et idufirmade välismaalastele müümise pärast ei tasu küll eraldi hirmu tunda.“

700 kliendiga Costpocket toimetab nutikate tehnoloogiatega, mis teevad raamatupidamise lihtsamaks. „Väga suur osa raamatupidaja tööajast kulub erinevate numbrite lugemisele dokumentidest ja nende sisestamisele raamatupidamisprogrammi,“ tutvustab Sernjuk oma firmat. „See on tüütu, nagu liinitöö. Meie arvates võiks seda tüütut tööd teha robot.“



Firmade erinevad sisud

Ulsti veetav Fanvestory pakub muusikateoste autoritele võimalust kaasata fännidelt raha loomingu edendamiseks. Fännid saavad osa teose kasutamisest tekkivatest tuludest, lisaks toimib platvorm tugevat fännisidet loova turunduskanalina. „Start-up ehk idufirma on tavaline äriühing nagu iga teine,“ leiab Ulst. „Tegu on terminiga, mille all peetakse silmas tehnoloogiaettevõtteid, kes otsivad ärimudelit. Tõepoolest, praegu on väga populaarne kasutada terminit start-up, kuid sellel pole mitte mingisugust juriidilist erinevust äriühinguga.“