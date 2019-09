ÕUDNE: Nigeeria piinakambrist päästeti ligi 500 näljutatud ja aheldatud inimest 

Kaduna politseiülem Ali Janga sõnul tehti neljapäeval hoonele haarang, sest nendeni jõudis informatsioon seal toimunud kahtlasest tegevusest. Mehe sõnul avanes politseinikele majja sisenedes õudne vaatepilt. Janga kirjeldas seda „piinakambrina“ ning teatas, et juhtum on tõenäoliselt seotud orjakaubandusega.

Vangistatud ohvrid olid kõik kas mehed või poisid. Mõned neist olid kettidega kinni aheldatud. Siiski polnud kõik Kaduna piinakambrist leitud inimesed nigeerlased, vaid nende hulgas leidus ka teiste riikide esindajaid. Endi sõnul olid paljud vangid pidanud taluma nälga, piinamist ja seksuaalset väärkohtlemist. Mõnel juhul isegi mitmeid aastaid. Ametivõimud ei jõudnud täielikule selgusele, kuidas ohvrid Kaduna piinakambrisse sattusid, ent mõned lapsed ütlesid, et neid tõid sinna sugulased, väites, et tegu on religioosse koraanikooliga.