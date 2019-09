Riigieelarves ei ole ülikoolide regionaalsetele kolledžitele lisaraha 

„Avalik-õiguslikud ülikoolid on oma otsuses vabad ja iseseisvad ning võivad ise otsustada, kas kasutada seda lisaraha palgatõusuks või millekski muuks,“ ütles haridusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm ERRi uudisportaalile .

„Kuna ülikoolid on peamise probleemina esile toonud just akadeemiliste töötajate palga konkurentsivõime, siis meil ei ole põhjust eeldada, et ülikoolid ei kasuta neid vahendeid palkade tõstmiseks,“ lisas ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak.