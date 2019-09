Veerand haigestunutest läheb sellest hoolimata kooli või tööle

„Ilma kaugtöö võimaluseta on tööandjal tööturul konkurentsis täna keeruline püsida. Töötajad on ettevõtte vara. Kui keskmine külmetushaigus kestab kolm kuni viis päeva, siis töötajale on see sissetulekus arvestatav kaotus,“ tõdes Gjensidige kindlustuse personalijuht Ester Saaremets, kelle sõnul on nii riigile, töötajale kui tööandjale tänapäeval lihtne ja kasulik võimaldada kaugtöö vormi.