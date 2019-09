FOTOD | Õhupall korstna otsas: Teadlaste öö festival sai silmatorkava alguse 

„Kiiresti liikuvas õhuvoolus on rõhk millegipärast väiksem kui ümbritsevas õhus,“ kõlab Juure lihtne seletus. „Õhuvool puhub palli kõrgemale, aga see ei lenda õhuvooluga minema nagu arvata võiks, vaid see jääb suurema rõhuga ümbritsevasse õhku nii öelda vangi.“