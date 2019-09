VASTASTIKUNE KIITMINE, SEKKA ÜKS SUUR PALVE: Trumpi ja Ukraina presidendi kõne täispikkuses 

President Trump: Palju õnne suure võidu puhul. Me siin Ühendriikides kõik vaatasime ja te tegite väga head tööd. See, kuidas tulite ootamatult, keegi, kellele eriti võimalusi ei antud, ja lõpuks võitsite nii sujuvalt. Suurepärane saavutus. Õnne teile.

Trump: [naerab] Jube hea mõte. Ma arvan, et teie riik on selle üle väga rõõmus.

Zelenskõi: Nojaa, kui nüüd teiega aus olla, me üritame väga pingutada, sest tahtsime siin meie riigis sood kuivatada (nn soo kuivatamine ehk vanaviisi poliitika ja poliitikute väljajuurimine oli üks Trumpi kampaanialoosungitest - toim.). Tõime endaga kaasa väga-väga palju uusi inimesi. Mitte vanu poliitikuid, mitte tüüpilisi poliitikuid, sest tahame uut formaati ja uut tüüpi valitsust. Teie olete ses osas meile suurepärane õpetaja.

Trump: No see on teist väga kena. Ma ütleks küll, et me teeme Ukraina heaks paljugi ära. Oleme palju vaeva näinud ja aega kulutanud. Palju rohkem kui Euroopa riigid ja nemad peaksid teid praegusest palju rohkem aitama. Saksamaa ei tee teie heaks peaaegu midagi. Ainult räägivad ja minu meelest peaksite neilt selle kohta küsima. Kui ma rääkisin Angela Merkeliga, ta küll räägib Ukrainast, aga ei tee midagi. Paljud teised Euroopa riigid on ka samasugused, nii et see võiks olla midagi, mida saaksite arendada. Aga USA on Ukraina vastu väga-väga hea olnud. Ma ei ütleks, et see on tingimata vastastikune, sest toimuvad mõned asjad, mis pole head, aga Ukraina vastu on USA väga-väga hea olnud.

Zelenskõi: Jah, teil on absoluutselt õigus. Mitte ainult sada protsenti, vaid lausa tuhat protsenti õigus, ja ma võin teile veel rääkida: ma vestlesingi Angela Merkeliga ja kohtusingi temaga. Kohtusin ja vestlesin ka [prantsuse presidendi] Macroniga ja rääkisin neile, et nad ei tee päris nii palju kui peaksid, mis puudutab [Vene] sanktsioonide teemat. Nad ei vii neid sanktsioone läbi. Nad ei tööta Ukraina heaks nii palju kui peaksid. Tuleb välja, et ehkki loogiliselt võttes peaks Euroopa Liit meie suurim partner olema, on USA põhimõtteliselt euroliidust palju suurem partner ja ma olen selle eest teile väga tänulik, sest USA teeb Ukraina heaks päris palju ära. Palju rohkem kui euroliit, eriti kui räägime sanktsioonidest Vene Föderatsiooni suhtes. Tahaksin ka tänada teid teie suurepärase toetuse eest meie kaitses. Oleme valmis järgmistes sammudes koostööd tegema, täpsemalt rääkides oleme peaaegu valmis teilt kaitse tarbeks veel Javeline [rakette] ostma.

Trump: Sooviksin siiski, et teeksite meile ühe teene, kuna meie riik on nii palju kannatanud ja Ukraina teab seda väga hästi. Ma tahaksin, et uuriksite välja, mis selle Ukraina olukorraga juhtus, see Crowdstrike... Vist mingi üks teie jõukas tegelane... Server, öeldakse, et see on Ukraina käes. Seal toimus igasugu asju selle teemaga. Ma arvan, et ümbritsete end mõnede samade inimestega. Ma tahaksin, et justiitsminister teile või teie inimestele helistaks ja tahaksin, et te asja sügavuti uuriksite. Nagu eile nägite, siis kogu see jura lõppes väga kehva tööga mehelt nimega Robert Mueller, ebakompetentse tööga, aga räägitakse, et suur osa sellest teemast sai alguse Ukrainast. Mida iganes te ära saate teha, aga on ääretult oluline, et seda teeksite, kui vähegi võimalik.