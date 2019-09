Poliitika MÜSTIKA | Kert Kingot välismaised ajakirjanikud telefonitsi kätte ei saa Ohtuleht.ee , täna, 18:25 Jaga: M

HARD TO GET | välismaalastele on Kert Kingo kättesaamatu suurus. Foto: Teet Malsroos

Väliskaubanduse ja Eesti visiitkaardi e-eduloo eest vastutav minister Kert Kingo ei soovi reisida ja ei oska ka väga hästi inglise keelt. Mis veel kummalisem, minister Kingo on kättesaamatu ka välisajakirjanikele.