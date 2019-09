M.W. Vool süüdistab veterinaarametit enese põlvili surumises 

Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaevaks tituleeritud „Pealtnägija“ loo autor Anna Pihl viibib samuti erakorralisel pressikonverentsil. Just tema hääl ütles välja: „Mitme riigi uuringud viitavad, et Tallinna lähistel asuva M.V.Wooli kalatehases möllab muteerunud ja väga agressiivne bakter, millega on senistel andmetel nakatunud üle Euroopa 26 inimest, kellest kuus surid, neist kaks Eestis."