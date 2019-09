Kalle Pallingu asemel asub riigikogu liikmeks Mart Võrklaev 

Võrklaev on üle kuue aasta olnud Rae vallavanem. Ta on öelnud, et on oma tegevuse peamiseks fookuseks seadnud regionaalpoliitika arendamise. Võrklaev on alates 2015. aastast Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliige, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse liige ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõukogu liige.