TUGITOOLIS SPORTLANE | Heiki Nabi: ajab päris vihale, kui kohtunik teeb liiga, aga viisakus on parim vastus 

Muuhulgas uuris saatejuht Mart Treial vabariigi ühelt tugevamalt mehelt, milline on tema sõnum neile, kes peavad raskekaalumaadlust heidete nappuse pärast igavaks. Äkki peaks ajapiirangu kaotama ja maadlema kuniks ühel mehel on õlad maas?

Kas räpased võtted on maadluse lahutamatu osa. Miks kohtunike susserdamist välja ei juurita? Miks Nabile üldse meeldib maadelda? Kas tüdimust pole? Kui oluline roll on psühholoogial? Kas ja mida Nabi enne matši kardab? Kui palju on ta pidanud enesekaitseks maadlema?