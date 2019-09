Mart Soidro | Patiseis Eesti poliitikas 

Nali naljaks. Praegu kuulub male toetusrühma seitse keskerakondlast, aga tegelikult peaksid sinna kuuluma kõigi fraktsioonide liikmed, et kaaluda võimalust, kuidas tulla välja parlamentaarsest pati(ummik)seisust. Piltlikult öeldes: koalitsioon ei ole otseselt tule all, aga tal ei ole võimalik teha ka ühtegi reeglipärast käiku. Males tähendab patiseis viiki, aga kõrvaltvaatajana tundub, et see viik nüüd sõbralik küll ei ole.

Järelikult peab opositsioon edasi tulistama. Nii võib tekkida ühel hetkel igavene tuli – olukord, kus tulest ära käinud kuningale saab taas tuld anda. Kuid seegi mäng lõpeb viigiga, sest kuningas on käinud edasi-tagasi kolm korda.

30. augustil andis opositsioon Jüri Ratasele esimest korda tuld. Koalitsioon oli suutnud mängulauale asetada kõik oma vigurid ja etturid, aga kuus opositsioonipoliitikut ei raatsinud suvepuhkust katkestada. Skooriga 40 : 55 kukkus umbusaldamine läbi. Annavad kaks korda veel tuld ja ongi viik? Palun vabandust sõjaterminoloogia kasutamise pärast, aga pärast seda hääletust on opositsioon ja koalitsioon kummalgi pool rindejoont ennast veelgi sügavamale kaevikusse kaevanud. Kusjuures koalitsiooni kaevik on turvalisem.

Praegusel 56-liikmelisel koalitsioonil on kindlalt koos 54 häält (mõnedel hääletustel pole parteidistsipliini järginud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsat ja Üllar Saaremäed). Väga raske on leida veel mõnda koalitsioonisaadikut, keda „Kaja Kallase kaunid suured silmad“ ahvatleks poolt vahetama. Kõigil keskerakondlastel on veel värskelt meeles Olga Ivanova kurb saatus (asendusliige Oudekki Loone käib nööri mööda ja saadab sotsiaalmeediasse vaid ilusaid pilte pronksmehe austamisest 9. mail). Aga elukogenumatel keskerakondlastel on ehk meeles ka tõik, et üleolev suhtumine oma koalitsioonipartneri(te)sse ei ole reformierakondlastele olemuslikult võõras...

Mõttetu Eesti 200?

ERRi tellitud Turu-uuringute ASi küsitlusest selgus, et septembris kahanes pisut Reformierakonna toetus ja kasvas EKRE oma. Jooksev edetabel on hetkel selline (sulgudes märtsivalimiste toetusprotsent): Reformierakond 32 (28,9), Keskerakond 21 (23,1), EKRE 19 (17,8), SDE 9 (9,8), Isamaa 6 (11,4) ja Eesti 200 5 (4,4).

See, et Eesti 200 on veel pool aastat hiljem endiselt pildil, on mõneti üllatav. Toomas Sildam nimetas seda oma kommentaaris „unistuseks millestki ilusast, nagu Pätsi-aegsest Eestist, mida me ise küll näinud ei ole, sest Eesti 200 pole veel valitsuses olnud, kuid mis on nii armas ja nii ihaldusväärne“ (ERR, 22.09.2019). Nõustun Sildamiga, aga usun, et küsitletute hulgas võis olla päris palju ka neid, kes kuulasid Kaja Kallast päev enne valimisi, kus ta kutsus üles mitte hääletama Eesti 200 poolt – hääl minevat raisku. Pealegi olevat Eesti 200 täiesti mõttetu erakond ja vaid Reformierakond suudab Eestit liberaalsel kursil hoida. Nüüd? Äkki pidanuks siiski paar käiku ette mõtlema? Seda oigamist, kuidas neile tehakse liiga, ei jõua enam ära kuulata.