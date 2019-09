Juhtkiri | Konide korjamise asemel suitsuvaba Eesti 

Milline on aga Eesti suur eesmärk suitsetamist silmas pidades, kui valitsus tõmbas tubakaaktsiisi tõusule värskelt hoopis pidurit? Konide korjamine on ainult tagajärgedega võitlemine. Mõistlikum oleks, kui keskenduksime konide korjamise kõrval ka suitsetamise kui pahega võitlemisele. Viimane suurem samm ses vallas tehti 2007. aastal, kui keelati baarides-söögikohtades suitsetamine.

Alkoholi raskemini kättesaadavaks tegemisel on vahepeal astutud mitmeid samme, kuid suitsetamise vallas peale kolepiltide suitsupakkidele trükkimise ja poes ostja silma alt ärapeitmise edulugu nagu polekski. Need sammud püüavad rõhuda suitsetaja teadlikkusele ja suitsu keerulisemale kättesaadavusele, kuid tegelikult peaks hoopis laiendama mittesuitsetajate õigusi puhtale õhule. Kui kõrtsides enam ammu ei suitsetata, siis miks peaks saama tänavail suitsu teha? Kui Eestis on vanglad kinnipeetavate jaoks juba suitsuvabad, siis siit saab vaid edasi liikuda suitsuvabade alade laiendamisega.

Suitsufiltritest täielikult loobumine kahjustaks tervist, kiireltlaguneva filtri väljatöötamine tähendaks ressursi äraspidist raiskamist, et tervist kahjustav tegevus oleks tervislikum. Norra on aga näiteks seadnud sihiks muuta riik 2035. aastaks täiesti tubakavabaks. Konide koristamise asemel on Saksamaal pakutud lahenduseks panditaara eeskujul pandisüsteemi kehtestamist: suitsupaki hinnale lisanduks neli eurot, konide tagastamisel saaks selle summa tagasi. Oleks küll keeruline ja tülikas, aga ka taaratagastussüsteem pole ju sugugi lihtne.