Seisukoht | Minister ei saa olla väike inimene 

EKRE IT-minister andis intervjuu TV3 saatele „Laser“, kus ta rääkis muu hulgas, et tema inglise keel on piisavalt hea ja ta ei vaja tõlki ning et ta ei kasuta eriti mobiilirakendusi ega ka kaheastmelist autentimist. Ministri sõnul pole tal töötelefonis nii salajasi asju, mis vajaks kõrgendatud salastusastet. „Ma olen üks väike inimene selles osas,“ nentis ta.

Kui nüüd järele mõelda, siis on isegi tavainimese telefonis asju, mida ta ei taha, et võõras silm näeks. Kujutlege siis veel ministri telefoni, kuhu jooksevad tööalased e-kirjad. Minister ei saa end tagandada väikseks inimeseks! Ta on eeskuju ja seni end tugeva IT-riigina kehtestanud Eesti esindaja. Tema ameti puhul on ka inglise keele oskus elementaarne. Aga „Laseris“ näidatud keeleoskus, kus Kingo sai vaevu hakkama oma Costa Rica kolleegile lihtlausetega vastamisega, vajaks kindlasti Eesti maine hoidmiseks tõlgi sekkumist.