Mihhail Kõlvart viimases intervjuus TTV-le: kasutame edaspidi kanaleid, mil on suurem vaadatavus 

Kas staarreporter Üllar Luup kuulub nende ca 14 inimese sekka, kes TTVs jätkavad? Foto: Tiina Kõrtsini

Kõlvart: „Kui peaaegu kümme aastat tagasi sündis otsus asutada Tallinna Televisioon oli tõepoolest see mõnes mõttes revolutsiooniline. Aga aeg läheb edasi ja tänane arusaam kaasaegsest televisioonist ja võimalikust tulevikust on juba midagi muud.

Kahjuks peame tõdema, et päris-televisioon maksab kümneid miljoneid, mõnikord sadu miljoneid. Ma arvan, et kui me räägime tulevikust, siis meil ongi valik, kas minna edasi mitte kõige kvaliteetsema televisiooniga või siis suurendada selle televisiooni eelarvet. Tunduvalt suurendada. Ma arvan, et isegi nii rikas ja suur omavalitsus, kui on Tallinna linn, ei oma sellist võimekust.

Samas on meil kohustus ja arusaam, et inimesi tuleb informeerida ja teavitada. See tähendab, et Tallinna Televisioon ei lõpeta oma tegevust, vaid selle tegevusvorm muutub. Soovime jätkuvalt meie inimesi informeerida ja teavitada. Tallinna Televisioon hakkab ka edaspidi tootma uudiseid ja saateid, aga me hakkame seda sisu levitama teiste kanalite kaudu, kus on suurem vaadatavus.“