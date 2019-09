Suri naine, kes päästis Hiina HIV- ja hepatiidiepideemiast 

1991. aastal läks doktor Wang tööle Henani provintsi verekeskusse. Hiinas on väga tavaline, et kodanikud annetavad vereplasmat, kuna valitsus maksab selle eest raha. Seega väike lisateenistuse hankimise viis.

Ei läinud kaua kui Wang mõistis, et verekeskus kujutab endast tohutut ohtu rahva tervisele. Vere kogumise praktika oli kehv, verd võttes kasutasid meedikud sageli samu süstlaid, mis tähendas, et mitmed doonorid haigestusid C-hepatiiti. Wang hoiatas oma vanemaid kolleege, et selline asi tuleb ära lõpetada, vastuseks tuli aga, et see tähendaks kulude kasvu.

Wang ei jätnud asja rahule ning pöördus Hiina terviseministeeriumi poole. Mõne aja pärast tegigi ministeerium kohustuslikuks, et enne vereplasma võtmist tuleb patsiendile teha hepatiiditest.

Wangi tööandja naise teost aga ei vaimustunud ning sundis teda lahkuma. Wang läks tööle meditsiinibüroosse, kus 1995. aastal sarnase juhtumi avastas: seekord leidis ta, et üks HIV-positiivne veredoonor müüs oma verd vähemalt neljas erinevas verekeskuses. Jalamaid teavitas Wang büroo kõrgemaid ametnikke, et kõigis Henani provintsi verekeskustes tuleb algatada HIV-testimine. Taas kuulis ta, et see läheb liiga kalliks.

Tarmukas tohter võttis asja enda kätte ja tegi oma vabal ajal testi umbes 400 vereproovile. Neist 13 protsenti olid HIViga nakatunud.

Wang saatis oma testide tulemused Pekingisse, tõmmates sellega enda peale ülemuste ja kolleegide viha. Üks juba ammu büroost pensionile läinud meesterahvas raevus Wangi aktivismi peale selliselt, et marssis, kumminui käes, tema kontorisse ja lõhkus naise töövahendid. Kui Wang üritas teda takistada, sai ta nuiaga valusa obaduse.

1996. aastal sulges valitsus ajutiselt kõik verekeskused kogu riigis. Taasavamise järel muutus HIVi testimine kohustuslikuks.