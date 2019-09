Loobu alkoholist või suitsetamisest kahe tunniga – proovi Pärnus kodeerimist! 

Sõltuvus on liiale läinud harjumus, mille tõttu inimene ei suuda enam ilma sõltuvusaineta elada. Kõik sõltuvused hävitavad inimeste tervist ja suhteid. Nikotiin ummistab kopse ja veresooni ning 75 % kopsuvähki surnud inimestest olid igapäevased suitsetajad. Alkoholi tarvitamine jällegi lagundab maksa ja pankreast, tekitades kollatõbe ja suhkruhaigust. Mõlemad haigused võivad lõppeda surmaga.

Kuna sõltuvust tekitavad ained vallandavad ajus lühikese ajaga selliseid rõõmuhormoone nagu dopamiin ja serotoniin, siis võib sõltuvus tekkida väga kiiresti ja sellest on hiljem raske lahti saada.

Sõltuvus ei asu kehas, vaid ajus. Seetõttu saab sõltuvusest lahti ainult siis, kui ajus tekib muudatus. Et muudatus saaks tekkida, peab inimene olema hästi vaikne ja rahulik.

Kui alateadvus on avatud, siis on väga lihtne muuta inimese mõtlemist ja käitumist paremuse suunas. Ehk et seansi ajal tekib inimese ajus uus mõtlemis- ja käitumismuster. Peale seanssi ei tarvita ta enam sõltuvusaineid.