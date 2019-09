Mida peaks teadma laenu võtmisel?  

Alber märgib, et teatud laenutooteid kiputakse jätkuvalt sildistama. „Kui inimene maksab uue teleri eest VISA krediitkaardiga, mille intress on 17% aastas, siis see on justkui okei. Aga kui inimene võtab väikelaenu või järelmaksu 17% intressiga teleri ostuks, siis selle kohta kipuvad nii poliitikud kui meedia ütlema halvustavalt „kiirlaen“,“ toob Alber välja. Tegelikult on nende laenude sisu sama. „Samuti kiputakse arvama, et laenu võtmine väljaspool pankasid on halvem kui pankadest. Aga osad inimesed ja ettevõtted ei saa pankadest laenu, kuna nad näiteks elavad ja töötavad eri riikides või on ilma regulaarse palgata väikeettevõtjad,“ lisab ta.

Kõige enam võetakse Andrus Alberi sõnul eluasemelaene, kuid ka laene auto ostmiseks, õpinguteks ja reisimiseks. Erinevate eesmärkide jaoks on olemas erinevad laenutooted ja neid ei saa teineteisele vastandada.

Vältimaks seda, et inimesed ülehindavad oma maksevõimekust, kontrollivad laenuandjad alati kliendi tausta. „Laenuturg on tänaseks korrastunud ja laenuandjatel peab olema Finantsinspektsiooni tegevusluba. Seega lähtuvad laenuandjad vastutustundliku laenamise põhimõtetest kontrollides enne laenu andmist, kas klient on ikka võimeline laenu teenindama. Selleks võidakse kontrollida nii varasemat maksekäitumist kui sissetulekuid ja varasemaid kohustusi," selgitab Alber.

Kui tagamata väikelaenu saab tavaliselt kätte taotluse esitamise päeval, siis kinnisvara tagatisega laenudega võib minna mitu päeva. Põhjuseks on see, et laenu analüüsiks vajatakse rohkem aega ja hiljem peab minema ka notari juurde. „Kiirus ei tohiks olla aga eesmärk omaette,“ toonitab Alber. „Oluline on aru saada oma laenu teenindamise võimest ja võtta pakkumised mitmest kohast, et saada enda jaoks sobivaim lahendus.“

Kui aga peaks tekkima probleeme laenu tagasi maksmisel, paneb Andrus Alber südamele, et sellest tuleb võimalikult kiiresti teada anda. „Sel puhul saab kaaluda maksepuhkust. Probleemide korral nii-öelda peitu pugemine ei aita,“ lausub ta.

