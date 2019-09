Maailm VIHKAJAD EI VÄÄRI TÄHELEPANU: kriitika alla sattunud kliimaaktivist Greta Thunberg asus vasturünnakule Aadu Hiietamm , täna, 14:41 Jaga: M

GALERII

„REEDED TULEVIKU NIMEL“: Greta Thunberg eelmisel reedel New Yorgis, kus noorte kliimaaktivistide meeleavaldusel osales 250 000 inimest. Foto: AFP/Scanpix

Rootsi 16aastane kliimaaktivist Greta Thunberg pidas esmaspäeval New Yorgis ÜRO kliimatippkohtumisel kurja kõne, milles süüdistas riigi- ja valitsusjuhte, et nad on oma tühjade sõnadega varastanud tema unistused ja lapsepõlve. Pärast seda esinemist tabas Thunbergi tavapärasest tugevam kriitikalaine, millele tüdruk vastas Twitteri vahendusel.