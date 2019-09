Õhksoojuspump aitab küttekulusid kokku hoida 

Oletame, et korter on hästi soojustatud. Soojuskadu peaks siis olema umbes 0,05kW/m², -21ºC kraadi juures (õues). Niisiis oleks vaja 60x0,05=3kW selleks, et katta vajaduse. (arvutused on umbkaudsed)

Kui vaadata Arctic 09, siis nominaalvõimsus on 2,7kW. Kui väljas on -20ºC, siis nominalvõimsusest jääb pärast soojuskadu umbes 70% ehk siis u 1,89kW. Sellest ei piisa.



Kui vaadata Arctic 12, siis nominaalvõimsus on 3,67kW ja -20ºC juures jääb u 2,57kW. Ka sellest ei piisa, kui soovitakse soojuspumpa kasutada põhiküteks.



Kui vaadata Arctic 18, siis nominaalvõimsus on 5,3kW ja -20ºC juures jääb ca 3,71kW. Sellest peaks piisama.

Kõige mõistlikum on aga kutsuda spetsialist, kes kogu mainitud tegevuse juures nõu ja jõuga abiks on.

Nii mõnelgi inimesel võib tekkida küsimus, kas õhksoojuspump üldse sobib nende koju. Muretsemiseks pole põhjust. Nüüdisajal näevad õhksoojuspumbad sedavõrd stiilsed välja, et tegemist on ideaalse sisustuselemendiga.

Eriti moodsaks teeb need ka tõik, et soojuspumpasid on võimalik juhtida telefoni ja tahvelarvuti kaudu (ühildub kõigi operatsioonisüsteemidega). Äpiga saab panna pumba tööle või kinni ning muuta temperatuuri ja režiimi. Tegelikku temperatuuri (mis on toas), kahjuks vaadata ei saa. Selleks sobivad paremini maja valvesüsteemid temperatuuri edastamise funktsiooniga. Masina ühenduvus programmiga säilib ka pärast elektrikatkestust.

Olemasolev õhksoojuspump tuleks aga umbes korra aastas spetsialisti poolt üle vaadata. Ära on vaja mõõta soojuspumba rõhud, puhastada siseosa ja välisosa, lisada vajadusel gaas ja vaadata üldolukorda.

Kuigi kõik soojuspumbad töötavad sarnase põhimõtte järgi, siis on mõistlik valida just Cooper&Hunteri tooted. Cooper&Hunteri õhksoojuspumpadel on kaks eelist: need valmistatakse ühes kahest maailma kaasaegsemast tehasest (Taiwanis) ning ettevõte koolitab ja atesteerib oma tehnika paigaldajaid, mis lubab pakkuda kliendile reaalse viie aasta pikkuse garantii. Probleeme tekib iga tehnikaga, kuid Cooper&Hunteri puhul on remontide statistika alla 1%. Kuna Eestis on ka suur tagavaraosade ladu, siis see 1% saab remonditud kiiresti.