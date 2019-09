Valitsus eraldas Narva Aleksandri kirikuhoone renoveerimiseks 844 000 eurot 

„Narva Aleksandri kirikuhoone on oluline objekt nii kohalikule kultuuri- kui ka kirikuelule,“ sõnas rahvastikuminister Riina Solman. „Kirikuhoone saali remonditööd on vajalikud, et see taas inimestele avada – näitusteks, kontsertideks ja jumalateenistusteks. Kiriku töö on täna koondunud torni, kuna Päästeamet on keelanud avalike ürituste korraldamise kiriku saalis, kuni pole kõrvaldatud varisemisohud ehitises ning tagatud hoonest ohutu evakuatsioon. Mitmete renoveerimistöödega on vaja alustada niipea, kui võimalik, et kiriku olukord veel ei halveneks.“