Esimene rootslanna lendas kosmosesse 

42aastane Jessica Meir on Rootsi ja USA kodakondsus ning temast sai esimene kosmosesse lennanud rootslanna. Varem on Rootsi lippu maailmaruumis kandnud Christer Fuglesang, kelle viisid 2006. ja 2009. aastal kosmosesse NASA kosmosesüstikud.

Jessica Meiri ema Ulla-Britt on pärit Rootsist Västeråsist ja isa Iisraelist. Vanemad kohtusid Rootsis ja kolisid USAsse enne Jessica Meiri sündi. Jessica Meiril on kolm õde, kellest kaks on sündinud Rootsis.