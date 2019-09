Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek paneb ameti maha! 

Viimased kaks aastat Vikerraadiot juhtinud Ingrid Peek lahkub ametist omal soovil, et keskenduda loomingulisele tööle kultuuri- ja meediavaldkonnas. Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose märgib, et Ingrid Peek avaldas soovi lahkumiseks juba suve algul, kuid nõustus jätkama uue peatoimetaja leidmiseni.

"Rahvusringhäälingus töötamine on olnud privileeg ning Vikerraadio peatoimetajaks olemine suur au," tänab Ingrid Peek kolleege.

"Nii rahvusringhääling kui ka Vikerraadio kuulajad saavad Ingridi tehtuga rahule jääda. Eetrisse on tulnud uusi teemasid ja saateid, Vikerraadio on muutunud sotsiaalmeedias ja mujal nähtavamaks, kuulatavus on tõusnud ligi 10%. Täname Ingridit pühendunud töö eest Vikerraadio juhtimisel," ütleb Riina Rõõmus.