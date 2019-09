Kiiruseületajad saavad täna valida trahvi asemel rahunemispeatuse 

„See on osa liiklusinnovatsiooni projektist, mille eesmärk on leida uusi mõjusaid viise liiklusohutuse parandamiseks,“ ütles PPA innovatsiooninõunik Elari Kasemets. „Uurime, kuidas tajuvad kiiruseületajad rahatrahvi ja kuidas kaotatud aja mõju. Autojuhtidega tehtud intervjuudest teame, et osa inimesi peab vestlust politseinikuga ja menetlustoimingutele kulunud aega mõjusamaks sekkumiseks kui rahatrahvi.“