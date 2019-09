Eesti uudised Samasooline paar sai kohtus ravikindlustuse nõudes õiguse Siim Randla , täna, 21:20 Jaga: M

Foto on illustratiivne. Foto: Vida Press

Eestis on kodusel ja last kasvataval abikaasal võimalik üldjuhul saada riigilt ravikindlustus, kuid lesbipaari puhul keeldus riik sellest: paar kaebas otsuse kohtusse, kes nüüd leidiski, et riik on käitunud põhiseadusevastaselt.