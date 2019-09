Uus Vaba Lava juht on Märt Meos 

Märt Meos on üks Vaba Lava eestvedajaid juba alates organisatsiooni loomisest aastal 2010 ning täitis juhatuse liikme kohustusi ka käesoleva aasta maikuuni. Meos on produtseerinud üle 50 lavastuse ning omab positiivset koostöökogemust pea kõigi Eesti väiketeatrite ning väga paljude vabakutseliste näitlejatega. Samuti on Meos viimaste aastate üks edukamaid Eesti teatri tutvustajaid välismaal.