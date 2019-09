Kaja Kallas | Sõnamurdjate eelarve 

Küll aga ei saa järgmise aasta eelarvest rääkides üle ega ümber ebaõiglusest pensionäride suhtes. See on erakordne, et valitsus hakkab keskmist pensioni maksustama tulumaksuga. Keskerakonna poolt suurelt lubatud 100eurosest erakorralisest pensionitõusust jääb keskmise pensioni saajale pärast tulumaksu maksmist alles ainult 1,4 eurot. See on mastaapne pensionäride ja valijate petmine.

Olen märganud, et peaminister proovib jätta muljet, nagu oleks pensionide indekseerimisest tulenev pensionitõus selle valitsuse töövõit. Nii see aga pole – pensionitõus tuleneb headest aegadest majanduses ja tugevast palgakasvust. Indekseeritud pensionitõus toimub iga riigieelarvega ja see on seadusest tulenev kohustus, mitte poliitikute suuremeelsus. See valitsus suutis keskmist pensioni erakorraliselt tõsta kõigest seitse eurot, aga sellelt võetakse tulumaksuga 5,60 tagasi. Seega jääb erakorralisest pensionitõusust alles üks euro ja 40 senti. Lubatud 100 eurost on saanud kaks pätsi saia!

Kõige tagatipuks lubas Keskerakond oma valimisprogrammis, et keskmine pension hoitakse tulumaksuvaba. Eelarves on asjad vastupidi, tulumaksuvaba miinimum uuel aastal ei tõuse ega tehta pensionäridele ka erandit. Aga see pole esimene kord, kui peaminister murrab oma sõna.

Valitsusel puudub pikk plaan

Me ei saa rääkida järgmise aasta eelarvest ilma vastamata küsimusele, kuidas me siia olukorda jõudsime. Oleme ju viimased pool aastat elanud teadmises, et riigieelarvet tuleb kärpida ja seda vaatamata headele aegadele majanduses. Praegune eelarvepuudujääk pärineb Jüri Ratase eelmisest valitsusest, mis viis enne valimisi ellu suure kuluralli ja ebaõnnestunud maksupoliitika. Meie praegune riigi kehv rahaline seis on otseses seoses varasemate otsustega.

Toon siinkohal näited halbadest otsustest, mille oleks pidanud tegemata jätma. Ebaõnnestunud aktsiisipoliitika, mis tekitas massilise piirikaubanduse ja viis eelarvest üle 350 miljoni. Astmelise tulumaksu sisse viimine. Tasuta ühistransport on valmistanud pettumuse neile, kes vajavad igapäevasteks liikumisteks toimivaid ühendusi. Aga see viib eelarvest 40-50 miljonit aastas. Samuti lasi eelmine valitsus tegevuskuludel pidurdamatult kasvada, sest ees oli valimisaasta.

Sama mustrit jätkatakse. Eelarves on edasi lükatud rahalisi kohustusi, millest pole pääsu, ära on jäetud investeeringud, mis on ammu planeeritud või tulevikku suunatud. Eelarveauke lapitakse hädavaledega ja raamatupidamislike trikkidega.