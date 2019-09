Seisukoht | Я не понимаю! Päriselt? 

Kui lõpuks pärast pikka ootamist klienditeenindajani jõuan ja palun üht tavalist suitsupakki, mille nimi on rahvusvaheliselt tuntud, saan vastuseks tüdinud mühatuse ja lause „Я не понимаю“. Päriselt ka? Sa töötad Tallinna kesklinna Maximas ja ei saa suitsupaki nimest aru? Keerulisematele küsimustele, nagu kus asuvad mandlid, ei osata mulle selles kaupluses ammugi vastata. Tunnen, kuidas emotsioonid tahavad minus võimust võtta.

Teine tore koht on Tallinn-Väikse rongijaama kohvik, kuhu elukaaslasega sööma tahtsime minna. Tellisime päevaprae. Vastuseks saime, et neil ei ole seda pakkuda, kuigi kell oli alles 12 päeval. Okei, soovitasin siis klienditeenindajal näidata, mida neil menüüst on pakkuda. Vastuseks saime: „Я не говорю по-эстонски“.