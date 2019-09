Juhtkiri Juhtkiri | Paigalseisu eelarve – ei edasi ega tagasi Ohtuleht.ee , täna, 17:28 Jaga: M

Rahandusminister Martin Helme mõttetera uue eelarve kokkusaamisel, et kes ei oska olla tänulik pisku üle, ei oska olla tänulik ka palju üle, pole üldse kooskõlas selle bravuuri ja suurelisusega, millega EKRE võimule kerkis. EKRE juhi Mart Helme varasem ütlus, et küsimused katteallikate kohta on kohatud, kõlas suisa praalimisena.