Õpetajad matsid streigimõtte maha. Esialgu 

Enne kohtumist rääkis õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri, et peamisteks murekohtadeks on õpetajate palgad ning noorte töötajate nappus. „Isegi alla neljakümneaastaseid on vähe, rääkimata noorematest,“ lausus Voltri. Peamiseks põhjuseks ikka kesine palk.

Reemo Voltri. Foto: MARGUS ANSU

„Kindlasti pole see tõus piisav,“ lausub Voltri. „Olukord pole muutunud ei paremaks ega halvemaks.“ Ta lisab, et samuti võib mõista ka asjaolu, et tegemist on värske ja noore valitsusega.

Streigimõtted on Voltri jutu järgi aga praeguseks päevakorrast maas.