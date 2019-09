„Oleme Ukraina vastu väga-väga head olnud.“ Trump avalikustaski oma kõne Ukraina presidendile

„No see on teist väga kena,“ vastab Trump komplimendile. „Ma ütleks küll, et me teeme Ukraina heaks paljugi ära. Oleme palju vaeva näinud ja aega kulutanud. Palju rohkem kui Euroopa riigid ja nemad peaksid teid praegusest palju rohkem aitama.“ Mehed kurdavad Angela Merkeli üle, et too vaid räägib, ent ei survesta Venemaad piisavalt. „/.../aga USA on Ukraina vastu väga-väga hea olnud,“ jätkab Trump. „Ma ei ütleks, et see on tingimata vastastikune, sest toimuvad mõned asjad, mis pole head, aga Ukraina vastu on USA väga-väga hea olnud.“ Zelenskõi nõustub ning lisab, et Ühendriigid on Ukrainale parem partner kui Euroopa Liit.