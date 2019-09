GALERII: üks tugitool kümnes erinevas interjööris! 

Tugitool VOOG on kodumaise mööblifirma Oot-Oot Stuudio pikaajalise arendustöö vili. Eesmärk oli luua tugitool, mis näeks efektne välja, oleks piisavalt kompaktne ja ennekõike – pakuks ka mugavat istet. Seega on just tugitooli ergonoomikale palju rõhku pandud ja koos jalatoega võib pikema filmi- või lugemisõhtu mõnuga ette võtta. Lisaks on tugitooli käetoed loodud nii, et toolis oleks mugav ka rüperaaliga töötada või hoopis näputööga tegeleda.

Tugitool on konstrueeritud tugevale metallraamile ning vorm on valmistatud kõrgsurvevalu tehnoloogial, mis tagab tooli pika eluea. Just sedasama tehnoloogiat kasutatakse ka lennuki- ja rongiistmete valmistamisel, kus 24/7 intensiivsuse juures ei tohi tool väsimusemärke näidata ka 10-15 aasta möödudes.

Enim muudab ühe tooli väljanägemist sellele valitud kangas.

Oot-Oot Stuudio kangavalikus on üle neljakümne erineva kanga ja üle tuhande värvitooni. Populaarseimad on hästipuhastatavad ja kõrge kulumiskindlusega polüesterkangad, mida valitakse väikelastega ja lemmikloomadega peredesse. Kvaliteetselt kangalt saab õigete võtetega kätte ka raskesti eemaldatavad kohvi ja punase veini plekid. Skandinaavialiku õdususe armastajad valivad tihti villased kangad. Kaasaegsed sametkangad sobivad aga juhul, kui tähtis on pehmus, elegantsus ja kerge puhastatavus.

Tugitoolile saab valida kas kaunid naturaalsest täispuidust jalad, mustad puidust jalad või hoopis trendikad metalljalad.