Piljardilauda valides võib kergesti ämbrisse astuda 

Kristjan Kuusik nendib, et paraku juhtub üsna tihti, et asjatundmatult piljardilauda valides võib ämbrisse astuda. „Viimasel ajal on paljud noortekeskused soetanud piljardilaua. Õnneks pöördub rohkelt keskusi Piljardiliidu poole ja me saame abiks olla. Teisalt on neidki, kes ei küsi nõu ja paluvad erinevatelt ettevõtetelt päringut, ilma et täpsustaks, millisest lauast jutt,“ seletab Kuusik. „See on sama hea, kui asutus hakkab autot hankima ja küsitakse hinnapakkumisi lihtsalt autole. Aga millisele? Kasutatud sõiduki saab 500 euroga, kuid uue eest võib maksta ka 100 000,“ lisab asjatundja.

Ta teab rääkida, et on ettevõtteid, kes tellivad näiteks Hiinast suvalise piljardilaua ja edastavad selle oma kliendile. „Laud transporditakse kulleriga kohale, kuid ei osata isegi kokku panna. Õige piljardilaud kaalub 550 kilogrammi, sellel on kolm korda 80 kilogrammi kiviplaate, mis omavahel kinnitatakse. Tegemist on keerulise ülesandega, mis võtab isegi spetsialistidel terve tööpäeva. Need teised lauad on aga puitplaadiga ning maksavad ja kaaluvad umbes kümme korda vähem kui korralik originaalmõõdus kiviplaadiga piljardilaud,“ sõnab Kuusik.

Teisalt on oma pluss ka puitplaadiga laual, kui soovitakse kodustes tingimustes piljardiga esmast tutvust teha ning esialgu vähem raha kulutada. Kindlasti ei sobi selline laud avalikesse mängukohtadesse. "Kui osta odav piljardilaud ettevõttest, kelle põhitegevuseks ei ole piljardilaudade müük ja nendele järelhoolduse pakkumine, siis võib ost väga ebaõnnestuda," toonitab Kuusik.

Loomulikult tekib küsimus, kuidas teha vahet pädeval ja ebapädeval vahendajal. „Ega kodulehe järgi ei peagi sellest aru saama – tänapäeval võib igaüks registreerida domeeni ja panna pildid üles. Korralikel firmadel on ikka olemas referentsid,“ leiab Kuusik. Samas julgustab ta inimesi küsimuste korral ka Piljardiliitu pöörduma. „Piljardiliidus on need, kes soovivad ala arendada ning meil ei ole motiivi anda valeinfot. Tahame, et lapsed ja noored hakkaksid mängima õigel piljardilaual, sest see on nauditav,“ sõnab Kuusik.

Olemasolevat piljardilauda saab hooldada kasutaja ise – olemas on spetsiaalsed hooldusvahendid. „Sõltuvalt, kui palju piljardilaual mängitakse, on vaja vahetada ka katet. Sellega tegelevad ainult spetsiaalse koolitusega inimesed,“ osutab Kuusik.

Miks just piljard?

Kristjan Kuusik kinnitab, et piljard (pool) on Eesti noorte hulgas järjest populaarsem. „See on põnev alternatiiv nutimaailmale ning arendab loogilist mõtlemist, distsipliini, püsivust ja keskendumisvõimet. Kui piljardit mängides kasutatakse õigeid võtteid, läheb mäng palju põnevamaks ja mõtestatumaks. Mida rohkem mängid, seda suurem huvi tekib,“ mõtiskleb Kuusik.