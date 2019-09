Eesti uudised ÕL VIDEO | KIIKSUGA VAATAMISVÄÄRSUS: elektripost, hall ja betoonist. Aga Tallinna linna kaitse all! Viljar Voog , täna, 15:16 Jaga: M

GALERII

TÕSIJUTT: „Paistab nagu täiesti tuttuus,“ räägib Raivo Rebane 91aastase elektriposti kohta. Foto: Viljar Voog

Poska tänaval on Kadrioru staadioni kõrval sees riukalik jõnks. Omamoodi ime, et viimase 90 aastaga pole seal keegi oma automobiili üle kontrolli kaotanud ja väliskurvis paiknevale elektripostile sisse põrutanud. Loodetavasti enam seda ka ei juhtu, sest eakas post on nüüdseks kaitse all kui ainus omalaadne Tallinnas.