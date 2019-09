ETTEVAATUST! Leedu telefonipetised ründavad nüüd Eesti numbritelt 

Eesmärk ikka sama: pakkuda potentsiaalsele ohvrile aktsiaid koos lubadusega, et need toovad rikkuse majja.

„Ma eriti pikalt ei suhelnud, saatsin pikalt ja katkestasin kõne,“ jätkus ühel ohvril oidu, et mitte lõksu langeda. Seejuures olevat helistaja end esitlenud täispika nimega – mis ilmselt küll välja mõeldud. „Siis helistas uuesti ja küsis, et miks ma värdjas raha ei taha, ähvardas ka politseiga.“

„Pakkusin, et saame näost näkku kokku ja räägime, küsisin aadressi ka,“ räägib eestlane. Neiu selgitanud, et ei maksvat oma pead selliste küsimustega vaevata, telefoni teel ikka parem. Eestlane ei jätnud aga jonni, mispeale kõne lihtsalt katkestati.

Politsei on varemgi telefonikelmuste eest hoiatanud. Harilikult on need tulnud Leedust ehk numbritelt suunakoodiga +370. Sageli teesklesid kurikaelad, et on keegi ohvrile lähedane inimene ning nõudsid rahasummat kas väljamõeldud ravikulude või kriminaalasja peale minevate väljaminekute tarbeks.