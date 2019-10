ETTEVAATUST! Leedu telefonipetised ründavad jätkuvalt Eesti numbritelt

Foto: PPA

Oktoobri alguses kirjutas Õhtulehele oma loo ka Tatjana. Tema enda sõnul polnud ta ühelegi kahtlasele veebileheküljele sisestanud oma telefoninumbrit, kuid hakkas sellegipoolest saama kahtlase sisuga kõnesid.

„Põhiliselt oli tegu +372 algusega lauatelefoninumbritega. Kuna see polnud mingi imelik välismaa suunakoodiga number, ega 800ga algav telefoninumber, võtsin korra vastu, et teada saada, kes mind pommitab,“ rääkis Tatjana. „Teisel pool toru oli vene keelt kõnelev mees, kes hakkas mulle rääkima aksiatest ja info müümisest. Mõtlesin, et järgmine kuu tuleb üks jube arve ja küsisin otse, palju see kõne mulle maksab? Väideti, et kõne eest maksab nende firma. Küsisin, kust ta helistab. Mees väitis, et Moskvast, läbi interneti. Mõtlesin, et okei, hakatakse agendiks värbama.“

Numbrid, millelt on pakutud agressiivseid investeerimisvõimalusi. Foto: Erakogu

Tatjana jätkas vestlust. „Mees küsis, kuidas ma end tunneks, kui saaksin 27% iga kuu palgale juurde? Küsisin, kust ta mu numbri sai, mille peale ta vastas, et mu sõbrannalt, keda ta ei saa avalikustada, sest ta on nende koostööpartner. Ma ei tea ühtegi sellist sõbrannat, nii et ilmselt oli see mingi strateegiline vastus.“

Mees oli telefonis pealetükkiv ja rääkis palju asjadest, millest Tatjanal oli raske aru saada. „Pärast seitset minutit vestlust ütles, et tal hakkab koosolek, helistab mulle tagasi ja seletab kõik ära. Enne kui ma jõudsin midagi vastu öelda, pani ta kõne kinni. Neli päeva hiljem on mind pommitanud lühikese aja jooksul kolme erineva numbriga,“ rääkis Tatjana. „Tegemist on pettusega, kus helistatakse läbi interneti numbriga, millel on Eesti suunakood. Hea lahendus on lihtsalt mitte vastu võtta, kuid üsna tüütav on see kui sulle helistavad pidevalt tundmatud numbrid.“

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Juhan Ojasoo kommenteeris Õhtulehele, et hetkeseisuga pole põhjust arvata, et tegemist oleks Eestis baseeruvate kurjategijatega. Tehniliselt on võimalik helistada mis iganes riigist nõnda, et suunakood kuuluks Eestile. Soovimatu ja kahtlase müügikõne saabudes on seega kõige kindlam võimalus see lihtsalt lõpetada ning anda toimunust teada politsei infonumbril 612 3000.