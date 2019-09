ÕL VIDEO | Kliimastreikide algataja: kurb, et Eesti on sabassörkijate seas 

Eesti ei toetanud Euroopa Liidu eesmärki, saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. „Eesti oli nelja riigi seas, kes selle vastu olid. Teised kõik olid selle poolt. See on üsna kurb ja negatiivne, et me oleme sabassörkijate seas, kes ei taha ambitsioonikaid kliimaeesmärke,“ sõnas Kristin Siil.

Siili tõdeb, et selle asemel investeeritakse uue põlevkiviõlitehase rajamisse. „Me saame survestada poliitikuid, et nad ei jätkaks põlevkivi põletamist ja selle energia kasutamist. See on kõige räpasem viis, kuidas energiat toota, ja me ei saa sellega jätkata. Peame kasutama taastuvenergiat,“ tõdes Siil.

Kliimastreikija Kertu Birgit Antoni sõnul on poliitikud noortele vastanud, et olge tublid. „Kui me üksinda tublid oleme, sellega me ei päästa maailma,“ leiab Kertu Birgit.

Ürituste korraldaja Fridays For Future on ülemaailmne noorte protestiliikumine, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakatastroofi vältimise nimel. Meeleavalduste ja koolistreikidega jätkatakse seni, kuni valitsus on võtnud vastu konkreetse kava ning asunud seda täitma.

Üle maailma toimub meeleavalduste teises laines praeguse seisuga 2224 kliimastreiki. Peale Eesti avaldatakse sel reedel meelt ka näiteks Hispaanias, Alžeerias, Portugalis, Ungaris ja mitmel pool Ameerika Ühendriikides.