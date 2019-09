Repliik Küsimus | Miks riigikeele oskus lonkab endiselt? Arvamustoimetus , täna, 14:07 Jaga: M

Jüri Ratas kirjutas sotsiaalmeedias Stenbocki majas külas käinud noortest, et nood juhtisid tähelepanu, et on vaja paremaid võimalusi eesti keele õppeks ja need võiksid avaneda varem kui koolis. Keskerakonna haridusminister on olnud alates 2002 aastast kolmel korral Mailis Reps. Ratas ise on peaminister 2016.aastast. Mida on nii Reps kui Ratas venekeelse hariduse kaitsmise kõrval teinud eestikeelse õppe edendamiseks? Kas noorte kriitika pole mitte hinnang valitsuse tegematajätmistele?