POLIITMÄNGUD WASHINGTONIS: demokraadid võtsid kursi Donald Trumpi ametist tagandamisele 

Väidetavalt ähvardas Donald Trump Ukrainat sõjalise abi ilma jätmises, kui need ei nõustu tema põhirivaali demokraat Joe Bidenit kahjustama. Teema sai alguse sellest, kui mitmed Ameerika ajalehed avaldasid eelmisel nädalal anonüümsetele allikatele tuginedes teate, et üht presidendi telefonikõnet pealt kuulnud eriteenistuse töötaja nõudis ülemustelt sisejuurdluse alustamist Trumpi vastu. Nimelt olevat president lubanud ühele välisriigi (hiljem selgus, et Ukraina) presidendile 25. juulil vastuteeneid, kui too tegutseb talle poliitiliselt sobivas suunas.

Jutt käis demokraatide ametlikuks presidendikandidaadiks pürgivast Joe Bidenist ja tema pojast Hunter Bidenist, kes kuulus Ukrainas uurimise all oleva kompanii Burisma nõukokku. Trump olevat kõne jooksul nõudnud Zelenskõilt vähemalt kaheksa korda uurimise alustamist Bidenite vastu. Ta olevat sõnanud, et vastasel korral külmutab USA oma sõjalise abi Ukrainale. CNN kirjutab, et umbes nädal enne kõne tegemist käskiski Trump oma personaliülemal panna 400 miljonit dollarit välisabi Ukrainale väljasaatmise asemel ootele.

SURVESTAB PRESIDENTI: USA kongressi esindajakoja spiiker Nancy Pelosi teatas teisipäeva õhtul, et demokraadid kavatsevad alustada ametlikku uurimismenetlust Donald Trumpi ametist tagandamiseks. Foto: ZUMAPRESS/Scanix

Samal teemal ASI AMETLIK: USA esindajatekoda algatab Trumpi ametist eemaldamise protsessi täna, 00:17 Joe Biden: Trump tirib Ukraina USA valimiskampaaniasse 22. september 2019, 19:54 Ukraina-kõne draama viis selleni, et teisipäevaks toeta enam kui kaks kolmandikku esindajatekoja demokraatidest Trumpi ametist eemaldamist ja nende arv tõuseb jooksvalt. See pani esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosi mõnevõrra ebamugavasse olukorda – ta on nimelt alati olnud veendunult presidendi ametist eemaldamise vastu, kuid sellise enamuse vastu ta enam oma mõjuvõimu kasutada ei saanud. Kohaliku aja järgi kella viie paiku õhtul tegigi Pelosi avaliku pöördumise, milles kinnitas, et esindajatekojas algab protsess presidendi ametist eemaldamiseks.

Trump: uudis rikkus päeva

Maruvihane Trump säutsus Twitteris, et avaldab täisversiooni oma telefonikõnest Zelenskõiga ning vandus, et nendevaheline jutt oli täiesti seaduste piires ja mingitest omavahelistest vastuteenetest juttu ei olnud.

PAHANE: Donald Trumpi sõnul tema seadust rikkunud ei ole ja demokraadid soovivad teda ahistada. Foto: Reuters/Scanpix