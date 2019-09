PROBLEEMIUPUTUS: Ukraina võõrtöölised hülgavad autoromusid ja sõidavad taksot ilma igasuguste lubadeta

Piletikontrolli sõnul on rohke võõrtööjõu sissetoomine Tallinna hüppeliselt tõstnud piletita välismaalaste arvukust. Eriti torkab see silma Ukraina ehitustööliste puhul. Lisaks sellele, et massiliselt ei osteta ühistranspordis piletit, ei ole neil tihti kaasas ühtegi dokumenti. Vastavalt protseduurireeglitele tuleb piletita kodanikule teha isikutuvastus, mida ilma dokumendita teha on võimatu. Tihti tuleb oodata, kuni üks kodanikest käib ööbimispaigas ja toob kohale dokumendid. See kõik häirib tõsiselt piletipatrulli töörütmi. Varasemast on teada mitmeid juhtumeid, kus piletipatrull on tuvastanud illegaalselt riigis viibinud või tööloata kodanikke ja neid, kelle tööluba ning viisa on lõppenud või puudunud.