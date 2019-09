VIDEO | „Mis Muss On?“ | Suur Papa: see ei saa nii elu lõpuni jätkuda, et kõik käivad ringi ja torisevad

Suur Papa

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo sellekordse saate külaliseks on Eesti räpi raskekahurväesse kuuluv mees, keda mõned tunnevad Aropi ja teised Suure Papa nime all.