Putini pressisekretär tudengitele: erinevalt USAst ei lasta Venemaal protestijaid maha 

Teisipäeval avaldati video, milles Putini pressisekretär Dmitri Peskov hirmutas Moskva Kõrgema Majanduskooli (HSU) tudengeid Ameerika Ühendriikides lokkava vägivalla eest. „Moskva protestil oli üks noormees, kes viskas topsiga. Te peate mõistma, et USAs oleks teda pähe tulistatud,“ väitis Peskov üliõpilastele, lisades, et too mees oleks „ilma kohtuta ja ilma uurimiseta maha lastud“ ning „politseinikku oleks selle eest premeeritud“.