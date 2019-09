Kaks eestlast tapnud nakkav ja muteeruv bakter hävitab tuntud kalatööstust 

M.V. Wooli peremees Mati Vetevool, kes tõusis 30 aastaga kalurist riigi tuntuimaks kalatöösturiks, kinnitas, et tema tööstuse toodang on täiesti ohutu – mees sööb oma firma tooteid igal hommikul ning peab ettevõttele osaks saavat kriitikat absurdseks

Veterinaar- ja toiduamet kahtlustab, et ohtlik bakter on end kalatööstuses sisse seadnud ja ettevõte ei saa temast lahti, vaatamata sellele, et inventari ja seadmeid pestakse osoneeritud veega.