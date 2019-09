Lugeja küsib: milline allahindlus sind poodi meelitab? 

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Vaatan reklaame ja imestan, et keda need poed küll poodi üritavad meelitada. No mis soodustus on 20 protsenti hinnast?! Nalja teete või! Selline pakkumine ei pane isegi pead selle poe suunas pöörama,“ kirjutab 44aastane Kaimar.