TÖÖELU MUUTUB! Maret Maripuu: pärast lumehelbekesi võivad tulla vihmapiisakesed 

Aga aegade algusest on olnud häid ja halbu töötajaid ning tööandjaid. Nagu on erinevaid inimesi, nii on ka erinevat töössesuhtumist.

TEISTMOODI PÕLVKOND: Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on noored töötajad võrreldes vanematega oma õigustest teadlikumad, soovivad rohkem kaasa rääkida ja saada kiiret tagasisidet. Foto: Robin Roots

Tööinspektsioon pakub nõustamisteenust, nii telefonis kui ka näost näkku. Tavaliselt eeldatakse, et just teine pool on valesti käitunud. Kui siis öeldakse, et ise oled süüdi, siis see inimestele ei meeldi. Ning kui ei olda rahul, siis minu teenistuja saab enda kaela selle pahameeletormi, mis oli mõeldud tegelikult mujale. Üks mu noor kolleeg ütles, et talle see ei sobi. Tema tuli selleks, et aidata ja nõu anda, ning tahab, et siis temaga ka hästi käitutakse. Aga kuna kliendid elavad ennast nii jõuliselt välja, siis ta läks ära.