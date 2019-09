Prokurör taotleb kohtus eksabilinnapea Artjom Suvorovi õigeksmõistmise tühistamist

Prokuratuur süüdistas Artjom Suvorovit muu hulgas selles, et ta püüdis Tartu linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmena 2016. aasta lõpus 78aastaselt naiselt petta välja 5000 eurot, lubades sotsiaalpinnal elavale prouale linnale kuuluva korteri võõrandamist. Kohus leidis, et tõendatud on vaid see, et Suvorovi kasutuses olnud telefonilt helistati kannatanule kahel korral. Kõnede sisu ei ole teada. Puuduvad tõendid, mis seaksid kahtluse alla Suvorovi ütlused, milles ta välistab rahanõudmise korteriprobleemi lahendamise eest.