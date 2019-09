Korbi vastulause Kaljulaidi kriitikale: kas klähvida või teha sisulist tööd, eks see on igaühe otsus 

Kuulda Raimond Kaljulaidi suust arvamust, et keskerakond peaks oma hääled pensionäridele tagastama, on silmakirjalik. Meenutame riigikogu valimiste eelset aega – Kaljulaid kandideeris Keskerakonna nimekirjas ja kasutas häälte korjamiseks just pensioni tõstmise lubadust. Kui erakond otsis koalitsiooni läbirääkimistel võimalusi oma valijaid esindada, siis ta otsustas põgeneda. Nüüd, mil erakond täidab oma lubadust pensioneid tõsta, on Kaljulaid olukorras, kus tema veab oma valijaid alt. Muidugi on kõige lihtsam vastutus enda õlgadelt maha lükata ja ajada suust välja, mida-iganes sülg suhu toob. Seega Raimond, äkki käituks riigimehelikult ning annaks tagasi Keskerakonna nimekirjas korjatud hääled?

Meenutan, et viimane erakorraline pensionitõus otsustati 2007. aastal, mil sotsiaalminister oli keskerakondlane Jaak Aab. Ükski vahepealne Reformierakonna juhitud valitsus ei tõstnud pensioneid nii palju, kui seda teab praegune koalitsioon. Pikaajalise keskerakondlasena kinnitan, et oleme pensionäride eest alati seisnud. On olnud aegu, mil erakonnaliikmetega oleme tundnud, et võitleme ainsana erakonnana pensionäride heaolu eest.

Valitsus panustab erakorralisse pensionitõusu järgmisel aastal 20,8 eurot. 2020. aasta aprillis tõuseb keskmine vanaduspension ligikaudu 45 eurot, mis tähendab aastaga eakatele 540 euro võrra suuremat sissetulekut. Jutt pelgalt 7 eurost on meelevaldne informatsiooni painutamine. Hoiame meeles, et eakate sissetulekud ei ole riigikogulastega samaväärsed. Isegi 45 eurot on suur võit.