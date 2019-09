ASI AMETLIK: USA esindajatekoda algatab Trumpi ametist eemaldamise protsessi

Tasub meeles pidada, et isegi kui esindajatekoda algatab ametist eemaldamise protsessi ning see ka nende hääletusel – millal iganes see toimub – läbi läheb, peab see läbima ka hääletuse senatis, kus erinevalt kojast on kohtade enamus endiselt vabariiklaste käes. Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell rõhutas, et praegu on veel vara rääkida sellest, kuidas senat võib hääletada, enne seda peavad nad kogu infoga tutvuma ja asja tõsiselt uurima.